Robert Lewandowski może mieć nowego kolegę. Media: FC Barcelona jest zainteresowana ściągnięciem Jadona Sancho

Jadon Sancho na wylocie. Zagra z Lewandowskim?

Sytuacja Jadona Sancho w Manchesterze United jest bardzo skomplikowana. Angielski skrzydłowy przyszedł do "Czerwonych Diabłów" z łatką jednego z najlepszych młodych zawodników na świecie. Po bardzo dobrych sezonach w Borussii Dortmund wróżono mu gigantyczną karierę. Niestety już na początku swojej przygody w angielskim klubie wdał się w konflikt z Erikiem ten Hagiem - trenerem United. Holender odstawił Sancho na boczny tor motywując to faktem, że gracz nie przykłada się do treningów. 23-latek po raz ostatni w pierwszym zespole zagrał 26 sierpnia. Od tamtego momentu trenuje z rezerwami.

Mówiło się, że możliwy jest powrót Sancho do Borussii Dortmund już tej zimy. Chodziło o wymianę za Donyella Malena - holenderskiego skrzydłowego. Niemiecki dziennikarze szybko odkryli, że to tylko plotki, a oba kluby nie są zainteresowane takim ruchem.