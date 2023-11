Robert Lewandowski o niepodaniu ręki Lamine Yamalowi: Przypadek. Nie ma żadnego podtekstu ani drugiego dna

Lewandowski tłumaczy się ze sceny z Yamalem

Okazuje się, że Lewandowski nie ma żadnego konfliktu z Yamalem, a nieprzybicie piątki to nic wielkiego. Polak przyznał jednocześnie, że zdarzyło mu się krzyknąć na młodszego kolegę, ale tylko dlatego, by go zmotywować i przekazać cenne uwagi.

Wcześniej w obronę Lewandowskiego wziął dziennik "Mundo Deportivo", przytaczając sceny po golu na 1:1 i 2:1, gdy Lewandowski celebrował radość wspólnie z Yamalem, któremu udzielał także wskazówek.

Spekulacje są o tyle ciekawe, że tydzień wcześniej w tunelu stadionu Lewandowski jako jedyny nie podał ręki trenerowi Xaviemu. - Prasa hiszpańska żyje takimi "newsikami", sytuacjami wyolbrzymionymi czy zinterpretowanymi po swojemu. Podchodzę do tego z dystansem. To się dzieje na co dzień, nie tylko w stosunku do mnie. Dla mnie to nieistotne. Choćby sytuacja z trenerem Xavim. Miałem kontrolę antydopingową, ktoś do mnie gadał z tyłu i powiedział, że nie mogę wracać do szatni. Nie mogłem tego zignorować... Nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć, bo nie ma z czego. To sprawy błahe. Głupio mi o nich mówić - stwierdził Lewandowski.

