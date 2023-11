Robert Lewandowski o szansach reprezentacji Polski w barażach o Euro 2024: Widać jakiś progres w grze

Robert Lewandowski ocenił mecz Polska - Czechy

- Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby wygrać. Nie wystarczyło, bo padł remis. Graliśmy dobrze. Rozgrywaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, przegrywaliśmy na drugą stronę, wreszcie dochodziliśmy do pola karnego, ale tam brakowało ostatniego podania, wrzutki, strzału z dystansu. Czesi dobrze blokowali. Przejście z obrony do ataku naprawdę wyglądało nieźle, ale oczywiście remis to dzisiaj za mało - przypomniał Lewandowski w rozmowie dla TVP Sport.

- Na początku drugiej połowy straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu, można powiedzieć z niczego, bo to nie jest tak, że Czesi atakowali i stwarzali sytuacje. My nie mogliśmy znaleźć sobie przestrzeni na dogranie, skończenie sytuacji... Jesteśmy rozczarowani całymi eliminacjami. Nie ma co się oszukiwać - od początku szło nam bardzo ciężko. Dzisiaj to już była próba ratowania tego, co nie funkcjonowało od początku. Widać jakiś progres w grze - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.