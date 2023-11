Robert Lewandowski oraz inni piłkarze Barcelony chcieli się zbuntować? Media: Klub załagodził sytuację... premiami

FC Barcelona przekupi piłkarzy, aby zagrali w... jednym sparingu. Absurdalna sytuacja

Władze "Dumy Katalonii" wpadły na "super" pomysł rozegrania meczu sparingowego tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych. Piłkarze początkowo nie byli zachwyceni jeszcze jednym dodatkowym meczem w trwającej rundzie. - Nie chcieli lecieć i to właśnie przekazali zarządowi i trenerowi. Ryzyko jest zbyt duże, wysiłek ogromny - zdradził dziennikarz Albert Masnou z katalońskiego "Sportu".

Napięty terminarz Barcelony. Kluczowe dni dla trenera Xaviego?

W La Liga po 14. kolejka podopieczni Xaviego Hernandeza zajmują czwarte miejsce tuż za Atletico Madryt, z którym zmierzą się już w najbliższą niedzielę. Do liderującego Realu Madryt tracą aktualnie cztery "oczka".

Trener FC Barcelony Xavi Hernandez może już dzisiaj, to jest we wtorek 28 listopada, zostać zwolniony – poinformował „AS”.

Dodatkowo we wtorek wieczorem kataloński klub podejmie w Lidze Mistrzów portugalskie FC Porto. Będzie to kluczowy mecz w kontekście awansu do fazy pucharowej elitarnych rozgrywek. Barcelona bowiem skomplikowała sobie sprawę wpadką z Szachtarem Donieck (0:1) w poprzedniej kolejce.