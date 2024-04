Robert Lewandowski podsumował okres pracy Fernando Santosa w reprezentacji Polski. "Nie potrafił się odnaleźć. Myślę, że wróciła normalność"

Robert Lewandowski przerwał milczenie na temat Fernando Santosa w reprezentacji Polski

- Myślę, że wróciła normalność. Myślę, że trener Santos… Że to nie było jego podwórko. Trafił na teren, który dla niego był obcy, nie wiedział pewnie wielu rzeczy. Nie potrafił się odnaleźć. Brak komunikacji między trenerem a innymi osobami to było dla niego coś, co powodowało, że ciężej mu było pracować - opowiedział Lewandowski na łamach WP Sportowe Fakty

Kapitan drużyny narodowej oraz jej najlepszy strzelec w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty odniósł się do pracy byłego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa na początku eliminacji do Euro 2024. Napastnik Barcelony wskazał główny problem Portugalczyka, który go w późniejszym czasie pogrążył. Jak można było się spodziewać 35-latkowi chodziło o aspekt komunikacji i atmosfery w drużynie.

Michał Probierz potrafił dotrzeć do piłkarzy. "Szczerość i jasny przekaz"

Tym samym Lewandowski odniósł się do pracy Michała Probierza, obecnego selekcjonera. Jak wielokrotnie już mówił były trener m.in. Cracovii czy Jagiellonii ma zupełnie inne podejście i potrafi dotrzeć do piłkarza od sfery mentalnej i go odpowiednio zmotywować do kolejnego meczu. Krótko mówiąc komunikacja w zespole za jego kadencji uległa znacznej poprawie.