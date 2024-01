Robert Lewandowski strzelił gola, ale sędzia podniósł rękę i odgwizdał spalonego. Napastnik Barcelony mógł mieć dziewiątą bramkę

Robert Lewandowski blisko gola. Był na spalonym

Robert Lewandowski był bardzo blisko kolejnego gola w starciu z Realem Betis w ramach 21. kolejki ligi hiszpańskiej. FC Barcelona wyszła na prowadzenie w 21. minucie. "Duma Katalonii" miała sporo szczęścia, gdyż piłka przypadkiem spadła pod nogi Pedrigo, który wyłożył ją do Ferrana Torresa. Hiszpański napastnik nie miał problemów z wykończeniem akcji.

Hiszpański dziennik "Sport" nie ma wątpliwości, co jest przyczyną przełamania "Lewego". Chodzi o zimowy transfer Vitora Roque. - Polak, widząc swoje zagrożenie, postanowił zaznaczyć terytorium - TVP Sport cytuje hiszpański dziennik "Sport".

Polski napastnik mógł wpisać się na listę strzelców tuż przed przerwą. Lamine Yamal poczarował przed polem karnym i zagrał prostopadłą piłkę do 35-latka. "Lewy" podał od razu do Torresa, który szybko zwrócił futbolówkę do "nadawcy". Wideoweryfikacja ukazała, że Lewandowski w momencie podania od Yamala był na minimalnym spalonym.