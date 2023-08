Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola! Do "pustaka" na 4:3 w szalonym meczu Villarreal - FC Barcelona

Lewandowski: Gol na 4:3 w meczu Villarreal - FC Barcelona

Robert Lewandowski trafił do siatki dopiero jako siódmy zawodnik w tym niezwykłym meczu. W 71 minucie po strzale Lamine'a Yamala piłka odbiła się od słupka i spadła pod nogi Polaka. Ten miał przed sobą jedynie pustą siatkę. Niepilnowany uderzył z lewej nogi.

W zeszłym sezonie Lewandowski na tym etapie miał już cztery trafienia. Dziś ugrał dopiero pierwszego gola poprzedzonego asystą z Cadiz (2:0). Bez niczego na koncie skończył za to inaugurację z Getafe (0:0).

Radość z bramki była ogromna nie tylko ze względu na przełamanie. Mecz z Villarrealem okazał się bowiem bardzo niewdzięczny. Gospodarze świetnie zaczęli, ale to Duma Katalonii objęła prowadzenie, które podwyższyła już w 15 minucie. Do przerwy zrobiło się jednak 2:2, potem Villarreal nawet trafił na 3:2, ale to remontada Barcelony okazała się kluczowa dla losów tego wspaniałego widowiska.

Wcześniej to Gavi "skradł" Lewandowskiemu gola na 1:0, gdy wyrósł przed nim w polu karnym i mimo niezbyt imponujących warunków fizycznych zdołał skutecznie główkować.