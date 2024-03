Robert Lewandowski w emocjonalny sposób przeżywał obronę rzutu karnego przez Wojciecha Szczęsnego. Postawa prawdziwego kapitana! Jakub Jabłoński

Robert Lewandowski nie wytrzymał. Nie patrz jak Szczęsny broni rzut karny [WIDEO] PAP/Leszek Szymański

Robert Lewandowski jako prawdziwy kapitan drużyny narodowej najbardziej przeżywał rzuty karne swoich kolegów podczas serii "jedenastek". U napastnika Barcelony dało się to najbardziej wyczuć przy ostatnim, decydującym karnym obronionym przez Wojciecha Szczęsnego. 35-latek z nerwów odwrócił się i nawet nie patrzył na to co dzieje się pod bramką golkipera Juventusu. Musicie to zobaczyć. Postawa godna kapitana!