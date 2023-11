Robert Lewandowski wyróżniony. Polak nominowany do nagrody Globe Soccer Award. Kapitan reprezentacji Polski w najlepszej 30 piłkarzy

Robert Lewandowski nominowany do nagrody Globe Soccer Award

Poznaliśmy listę nominowanych piłkarzy do tegorocznej nagrody Globe Soccer Award. W trzydziestce zawodników znalazł się Robert Lewandowski, choć bez dwóch zdań napastnik FC Barcelony nie miał ostatnio zbyt dobrego roku i faworytem nie jest.

Polak raz w karierze został uhonorowany nagrodą główną, dla najlepszego piłkarza. Miało to miejsce w 2020 roku, kiedy z Bayernem Monachium wygrał właściwie wszystko, co było do zgarnięcia. Poczynając od mistrzostwa Niemiec, po Ligę Mistrzów.

W tym roku szans na wygrane ma raczej niewielkie. Faworytami będą z pewnością Erling Haaland czy Jude Bellingham, choć nie można zapominać także o Leo Messim, laureacie ostatniej Złotej Piłki.