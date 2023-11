Robert Lewandowski wywalczył awans. Występy Polaków na boiskach Ligi Mistrzów. W środę więcej emocji OPRAC.: Bartosz Głąb

Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów. PAP/EPA/Alejandro Garcia

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie w barwach Barcelony, a jego drużyna pokonała u siebie FC Porto 2:1 w 5. kolejce Ligi Mistrzów. Katalończycy zapewnili sobie awans do 1/8 finału. To jedyny polski piłkarz, który pojawił się we wtorek na boisku w elitarnych rozgrywkach. Jutro liczbą polskich zawodników na europejskich boiskach na pewno będzie większa.