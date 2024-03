FC Barcelona - Napoli 3:1 (4:2)

Piłkarze obydwu drużyn z niezwykłą werwą ruszyli na siebie w pierwszych minutach spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Trudno się dziwić. Awans do następnej rundy był na wyciągnięcie ręki dla jednych, jak i drugich. Najpierw swoją kapitalną okazję miał Lamine Yamal, a potem niecelnie uderzył Fermin Lopez. Dla Napoli w pierwszych minutach sytuację "sam na sam" zaprzepaścił Victor Osimhen.

Parę minut później hiszpański pomocnik zmarnował znakomitą okazję, w której znalazł się jedynie przed Alexem Meretem. Hiszpan chciał go przelobować, ale zrobił to zdecydowanie za mocno i piłka poleciała w trybuny. Jednak co się odwlecze to nie uciecze.

FC Barcelona przedstawiła ostateczne wizualizacje nowego stadionu

Błyskotliwy 20-latek po dograniu Raphinhi na wysokości jedenastego metra pewnie oddał strzał na bramkę Włocha i dał prowadzenie Barcelonie na wzgórzu Montjuic. Niebagatelną rolę w tej sytuacji odegrał Robert Lewandowski. Polak dobrze absorbował uwagę obrońców, czym dał więcej miejsca swojemu młodszemu koledze.