Robert Lewandowski znowu w ścisłej czołówce. Przed nim tylko największe gwiazdy ligi hiszpańskiej

Robert Lewandowski w ścisłej czołówce La Liga

Reprezentant Polski jesienią nie miał najlepszego okresu. Od października, do końca roku strzelił w FC Barcelonie zaledwie 3 bramki. Dopiero na początku tego roku znowu zaczął regularnie trafiać do bramki przeciwników. Mimo chwili słabości, polski napastnik wciąż może imponować skutecznością w barwach katalońskiej drużyny. Odkąd przyszedł do Hiszpanii, rozegrał w La Liga 62 spotkania i strzelił 36 goli, co daje mu współczynnik 0,58 gola na mecz.

Jak wyliczył profil PopFoot 35-letni Polak obecnie zajmuje 6. miejsce pod względem ilości bramek w zestawieniu do liczby rozegranych meczów w lidze hiszpańskiej w XXI wieku. Liderem zestawienia jest Cristiano Ronaldo, którego współczynnik wynosi aż 1,07 (311 goli w 292 meczach). Portugalczyk wyprzedza Lionela Messiego (0,91) oraz Brazylijczyka Ronaldo (0,71).