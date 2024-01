Robert Lewandowski nadal boryka się z problemami. Polak zagrał bardzo słaby mecz z Realem Betis w ramach 21. kolejki ligi hiszpańskiej. 35-letni napastnik strzelił gola, który nie został uznany. "Lewy" był na spalonym. Na snajpera spadła ogromna fala krytyki, ale okazuje się, że kiepska dyspozycja mogła wynikać z urazu. Xavi zdjął Roberta Lewandowskiego z boiska w 63. minucie. Trener tłumaczył, że potrzebował innego zawodnika w ofensywie niż "Lewy".

- Potrzebowaliśmy tego, by dziewiątka atakowała głębię. Kiedy piłkę otrzymywali w "kwadracie" Ferran, Joao Felix, przez chwilę Fermin, przede wszystkim Pedri, to dziewiątka miała atakować przestrzeń. Jeśli jest jakaś cecha, którą ma Vitor Roque i może okazać się decydująca, to jest nią właśnie to. Bardzo dobrze atakuje przestrzenie, robi to cały czas. Dlatego dokonałem zmiany, ale nie po to, by na kogokolwiek wskazywać palcem. Zawsze trzeba ulepszać drużynę tak, jak uznam, że to odpowiednie dla meczu. Robert nadal będzie dla nas bardzo ważny