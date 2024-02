Roy Hodgson trafił do szpitala. Trener Crystal Palace niedługo straci pracę. Zastąpi go Oliver Glasner

Angielski trener trafił do szpitala

Crystal Palace, czyli angielska ekipa, która w ostatnich sezonach kojarzy się z bezpiecznym środkiem tabeli w sezonie 2023/24 niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej. Obecnie ekipa z Londynu ma na swoim koncie 24 punkty i zajmuje 15. miejsce. To jednak nie koniec problemów. Roy Hodgson na czwartkowym treningu źle się poczuł, dlatego musiał udać się do szpitala na badania. Klub poinformował jednak, że stan zdrowia szkoleniowca jest dobry. Hodgson ma 76 lat i co oczywiste jest najstarszym trenerem w Premier League. To jego druga przygoda z "Orłami". Wcześniej zasiadał na ławce tej drużyny w latach 2017–2021.