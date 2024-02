Ruch Chorzów - Warta Poznań ONLINE. "Niebiescy" chcą odbić się od dna. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Warta Poznań ONLINE

Ruch Chorzów znajduje się w strefie spadkowej i w rundzie wiosennej musi regularnie punktować. "Niebiescy" w pierwszym meczu w 2024 roku przegrali z Legią Warszawa 0:1. Trener Janusz Niedźwiedź zapewnia, że w starciu z Wartą Poznań jego zespół zagra lepiej.

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu Chorzów (cyt. WP Sportowe Fakty): - Obraliśmy określony kierunek, drużyna podążą w dobrą stronę. Było widać, że zespół lepiej sobie radzi przy pressingu Legii, sami zakładaliśmy go pod bramką gości. Sporo zmieniło się na plus, jeszcze nie zmienił się wynik, ale wierzę, że nastąpi to już w następnej kolejce.

Warta Poznań w ostatniej kolejce zaskoczyła i wygrała z Rakowem Częstochowa, czyli mistrzem Polski. "Zieloni" zaprezentowali się bardzo dobrze na tle rywala, który dysponuje dużo mocniejszym składem. Niestety drużyna Dawida Szulczka może stracić swoją gwiazdę. Kajetan Szmyt łączony jest z transferem do Legii Warszawa.