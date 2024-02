Ruch - Legia. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 9 lutego o godzinie 20:30

PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć w TV?

Ruch jako beniaminek zakończył jesień na przedostatnim miejscu. Jego strata do bezpiecznego miejsca wynosi sześć punktów. W przerwie trenera Jana Wosia zastąpił Janusz Niedźwiedź. Ściągnięto też siedmiu nowych zawodników. Dołączyli m.in. bramkarz Dante Stipica, obrońca Patryk Stępiński czy pomocnik Adam Vlkanova.

Legia skończyła pierwszą rundę na odległym piątym miejscu. Do lidera traci dziewięć punktów. Z drużyny odszedł Bartosz Slisz, a jeszcze w lutym dojdzie do dwumeczu z Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. Nowe twarze w drużynie to pomocnicy Ryoya Morishita i Qendrim Zyba.

Do wiosny Ruch i Legia przygotowywali się w Turcji. W pierwszym bezpośrednim meczu warszawska drużyna wygrała 3:0. Na początku sierpnia do siatki trafili Marc Gual, Tomas Pekhart i Josue.