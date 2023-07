Runjaić po Superpucharze Polski: To prestiżowy mecz i myślę, że jest rozgrywany w odpowiednim czasie

Superpuchar Polski. Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0:0, 5:6 k.

- Raków zatrzymał kluczowych zawodników z poprzedniego sezonu i pozyskał nowych graczy. Podobnie jak my. My też jesteśmy mocną drużyną i kontynuujemy rozwój w odpowiednim kierunku. Oczywiście mieliśmy dziś trochę szczęścia, ale bardzo cieszymy się z wygranej. Nowy sezon rozpoczęliśmy tak, jak zakończyliśmy ten ostatni.

- To prestiżowy mecz i myślę, że jest rozgrywany w odpowiednim czasie. Uważam, że był to dobry test dla nas i Rakowa po zakończonym okresie przygotowawczym. To ważne trofeum, które chcieliśmy zdobyć. Oczywiście możemy grać jeszcze lepiej. Nikt w naszej drużynie, oprócz Patryka Kuna, nie wygrał jeszcze tego trofeum. Szczególnie cieszę się, że udało się tego dokonać Arturowi Jędrzejczykowi. Kiedy ostatni raz Legia wygrała te rozgrywki, był to jeszcze puchar, teraz za zwycięstwo przyznawana jest patera i jestem szczęśliwy, że możemy dołączyć ją do naszych zdobyczy.