Skrót meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa o Superpuchar Polski 0:0, 5:6 k. [WIDEO]

Mecz Raków - Legia o Superpuchar. W karnych 5 do 6

W regulaminowym czasie zabrakło bramek, bo Raków obił słupek, a Legia dwukrotnie poprzeczkę. Dlatego sędzia Szymon Marciniak zgodnie z przepisami zaordynował od razu konkurs rzutów karnych. Do drugiej serii włącznie nikt się nie pomylił. Przełom nastąpił w trzeciej, kiedy Kacper Tobiasz wyczuł intencje Marcina Cebuli. Zaraz potem jednak w czwartej serii próbę Macieja Rosołka obronił Vladan Kovacević.

Niemal wszyscy egzekutorzy uderzali w prawy róg bramki. Bliżej środka w siódmej serii spróbował kopnąć Jean Carlos Silva. Zawodnik Rakowa kopnął jednak za wysoko i piłka zamiast do siatki to trafiła na trybunę do kibiców. Zwycięstwo Legii przypieczętował - a jakże - strzałem w prawy róg Maik Nawrocki. Stoper prawdopodobnie tym meczem pożegna się z drużyną, bo jest gotowy do transferu.