Rusza Fortuna 1 liga. SONDA: Kto awansuje do Ekstraklasy? Zagłosuj

Fortuna 1 Liga. Arka Gdynia liderem. Kto awansuje?

Latem i jesienią pierwszoligowcy rozegrali 19 kolejek. Sześć zespołów ma jeszcze po jednym zaległym meczu (z powodu ataku zimy na początku grudnia), a dwa zdążyły niedawno odrobić swoje zaległości. W minioną sobotę Resovia zremisowała z Wisłą Płock 2:2.

Już latem ubiegłego roku na oficjalnej stronie rozgrywek - 1liga.org - zapowiadano, że sezon 2023/24 "zdaniem wielu kibiców i ekspertów zapowiada się najciekawiej w ostatnich latach".

Wiadomo było, iż co najmniej połowa drużyn myśli poważnie o awansie do ekstraklasy, a po pierwszej części rozgrywek... to się nie zmieniło.

Emocje w 1. lidze to również efekt systemu rozgrywek. Bezpośrednią promocję do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze drużyny, a o trzecią przepustkę powalczą - w dwustopniowych barażach - ekipy z miejsc 3-6. Natomiast do 2. ligi spadną trzy ostatnie drużyny. To sprawia, że praktycznie nie ma "środka tabeli" i wszyscy mają o co walczyć.