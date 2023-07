Sadio Mane miał być następcą Roberta Lewandowskiego. Teraz zagra w Arabii Saudyjskiej. Bayern Monachium jeszcze na nim zarobi Jakub Maj

Bayern Monachium

Transfery. Sadio Mane, który miał być następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium opuszcza szeregi mistrzów Niemiec. Senegalczyk przeniesie się do saudyjskiego Al-Nassr. Padło już nawet słynne "Here we go".