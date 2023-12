Sebastian Szymański przykuł uwagę europejskich gigantów. Pomocnik może zastąpić Polaka w aktualnym mistrzu kraju

Sebastian Szymański trafi do Napoli? Zieliński na wylocie

W walkę o podpis zdolnego pomocnika ma włączyć się także Napoli, z którego niedługo odejdzie Piotr Zieliński. Polak przeniesie się do Interu Mediolan, gdzie podpisze kontrakt 3+1. W środku pola ekipy z Neapolu będzie dziura, którą trzeba szybko załatać. Kontrakt Sebastiana Szymańskiego jest ważny do 30 czerwca 2027 roku, dlatego nabywca będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni. Jego szacunkowa wartość według portalu Transfermarkt to 20 mln euro, ale trzeba traktować to jako ciekawostkę. Turecki zespół może zażądać dużo więcej. Rekordem sprzedażowym Fenerbahce jest Vedat Muriqi, który przeniósł się do Lazio za 21 mln euro.