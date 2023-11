Sebastian Szymański zimą zmieni klub? Media: SSC Napoli rusza po utalentowanego polskiego pomocnika

Sebastian Szymański zmieni klub? Duża marka chce polskiego pomocnika!

Szymański nie przedłużył dotychczasowej umowy. Odejdzie już zimą?

Parę tygodni temu informowaliśmy, że Szymański wraz ze swoim agentem mieli spotkać się z zarządem tureckiego klubu w celu przedłużenia dotychczasowego kontraktu. Jak się okazało agent piłkarza - Mariusz Piekarski wszystkiemu zaprzeczył i w rozmowie z portalem Meczyki.pl . Przyznał, że sprawa nowej umowy z Fenerbahce to były tylko plotki. Od tego czasu zaczęły się spekulacje, gdzie reprezentant Polski w niedalekiej przyszłości może trafić.

- Nie wybieram się do Stambułu. Informacje, że zostałem wezwany przez Fenerbahce w związku z rozmowami na temat nowego kontraktu Sebastiana są nieprawdziwe. To plotki. Mamy czteroletnią umowę z klubem . Obie strony są zadowolone i zabezpieczone. Jest październik. Ledwo związaliśmy się z Fenerbahce. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek teraz zmieniać

Obecna umowa Szymańskiego obowiązuje aż do czerwca 2027 roku, ale bez dwóch zdań nowy kontrakt będzie oznaczał dla reprezentanta olbrzymią podwyżkę, by myśli o kolejnym transferze odłożył przynajmniej do lata 2024 roku.