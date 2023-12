Sebastian Walukiewicz sprokurował karnego w meczu Cagliari - Empoli. Miał szczęście, bo jego kolega obronił strzał, a zespół nie przegrał

Serie A. Cagliari - Empoli 0:0. Walukiewicz popełnił błąd

To był mecz pełen emocji. Wygrany opuściłby strefę spadkową. Mimo okazji z obu stron (Cagliari miało ich więcej) piłka nie zatrzepotała w siatce.

A powinna. Pod koniec spotkania Walukiewicz zachował się na tyle nieodpowiedzialnie, że po jego zagraniu sędzia podyktował jedenastkę dla Cagliari. Sfaulowany został Leonardo Pavoletti. Polaka ukarano żółtą kartką.

- Walukiewicz trafił w twarz Pavolettiego, który nawet do piłki nie wyskakiwał. Kompletnie bez sensu to zachowanie obrońcy Empoli. Gdyby nie ten faul, to nic by się nie stało w tej akcji. Do piłki Pavoletti miał daleko, nawet nie skakał do niej, ale oberwał, dostał cios w twarz od Walukiewicza i to jest rzut karny - przyznał w transmisji Eleven Sports komentator Dominik Guziak.