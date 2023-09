Sensacja! Legia Warszawa pokonała Aston Villę w Lidze Konferencji. Dublet Muciego, gol Wszołka na oczach selekcjonera Probierza

Liga Konferencji. Legia Warszawa - Aston Villa 3:2

To był szalony, pełen pasji mecz. Słowa trenera Unaia Emery'ego z konferencji, że trzeba na ofensywę Legii uważać nie były bynajmniej wyłącznie kurtuazyjnymi. W 3 minucie po szybkiej akcji do siatki trafił już Paweł Wszołek , któremu z lewej flanki dokładnie podał Patryk Kun.

Michał Probierz obejrzał pierwszy mecz jako selekcjoner reprezentacji Polski. W czwartkowy wieczór 51-latek wybrał się na stadion przy Łazienkowskiej, żeby sprawdzić, co potrafią kandydaci z Legii…

W tym meczu tyle się działo, że grzechem było mruganie oczami... Do przerwy padły jeszcze dwie bramki. Legia odzyskała prowadzenie za sprawą Muciego , któremu z prawej strony zagrał Wszołek. Zaraz potem wyrównał jednak Lucas Digne, wykorzystując zamieszanie w szesnastce.

Kapitalny doping, taktyka i zaangażowanie sprawiły, że to Legia przechyliła szalę na swoją stronę. Decydującą akcję obejrzeliśmy zaraz po przerwie. W 51 minucie wynik po solowym rajdzie ustalił Muci. Piłka nim wpadła do siatki to odbiła się jeszcze od lewego słupka.

Tym samym przy Łazienkowskiej ziścił się najlepszy z możliwych scenariuszy. Legia zaczęła grupę Ligi Konferencji tak jak dwa lata temu Ligę Europy, kiedy z trenerem Czesławem Michniewiczem przy linii ograła w Moskwie Spartaka po golu Lirima Kastratiego. Potem w drugiej kolejce u siebie wygrała z angielskim Leicester City 1:0. Trafił Mahir Emreli.