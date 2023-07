Serhij Bułeca nowym piłkarzem Zagłębia Lubin. Ukraiński pomocnik wypożyczony na rok z Dynama Kijów

Utalentowany Ukrainiec na polskiej ziemi

- Sergiy Buletsa wzmocni rywalizację w ofensywie. To piłkarz, który z powodzeniem może występować zarówno jako klasyczna “10”, jak i na skrzydłach. Pomimo młodego wieku rozegrał już wiele meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Ukrainie, a ostatni sezon w tej wymagającej lidze był naprawdę dobry w jego wykonaniu. Największym sukcesem Sergieja były jednak mistrzostwa świata do lat 20 w 2019 roku, na których wspólnie ze swoją reprezentacją sięgnął po złoty medal. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że najbliższy rok spędzi w naszej drużynie. Witamy w Lubinie i życzymy powodzenia

Po dwóch latach wrócił do Dynama Kijów , lecz nie na długo. Klub ze stolicy Ukrainy zdecydował się na kolejne wypożyczenie swojego brylantu. Zagłębie Lubin wykorzystało moment i ściągnęło na rok utalentowanego pomocnika, aby pomógł w ligowej walce rozpoczętej w poprzednim tygodniu z Ruchem Chorzów (2:1).

Dodatkowo warto wspomnieć, że rozmawiamy o mistrzu świata U-20 z 2019 roku. Rozgrywany turniej w... Polsce dla całej reprezentacji Ukrainy był wyjątkowo udany, a sam Bułeca rozegrał wtedy kapitalne zawody, co zaowocowało później trzema meczami w dorosłej reprezentacji.

Serhij Bułeca to bardzo ceniony gracz przez naszych wschodnich sąsiadów. W ofensywie jest uniwersalnym graczem. Może zarówno grać jako środkowy pomocnik oraz jako skrzydłowy.

- mówi dyrektor sportowy Zagłębia, Piotr Burlikowski.

Zagłębie Lubin

W następnej kolejce "Miedziowi" pojadą do Wrocławia rywalizować z tamtejszym Śląskiem. Może to być pierwsza okazja do debiutu utalentowanego Ukraińca. Jak ukraińska gwiazda spisze się na polskiej ziemi? Przekonamy się już w sobotę!