Skrót meczu Aston Villa - Legia Warszawa 2:1 [WIDEO]. Awans z grupy był o krok. Wielka szansa w spotkaniu z AZ Alkmaar

Bramki z meczu Aston Villa - Legia Warszawa [WIDEO]

Już pierwszy strzał gospodarzy zakończył się zdobyciem bramki. W czwartej minucie Moussa Diaby pokonał z piłką kilkadziesiąt metrów, wbiegł w pole karne, przedryblował Artura Jędrzejczyka i precyzyjnym strzałem w dolny róg bramki pokonał Kacpra Tobiasza.

W 20. min pressing wicemistrzów Polski przyniósł skutek. Bramkarz Robin Olsen podał do Boubacara Kamary, który zagrał wprost do wysoko ustawionego Ernesta Muciego. Albańczyk precyzyjnym strzałem w okienko bramki doprowadził do wyrównania i strzelił już trzeciego gola Aston Villi w tej edycji rozgrywek.

Na początku drugiej połowy Wszołek dośrodkował z prawego skrzydła, a Gil Dias zamknął akcję strzałem głową i trafił w poprzeczkę. Douglas Luiz w 59. min podał z rzutu wolnego do Alexa Moreno, który uderzył bez przyjęcia i strzelił gola na 2:1. (PAP)