Skrót meczu Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk 2:4. Szalony mecz na Dolny Śląsku! Hat-trick Luisa Fernandeza dał Lechii zwycięstwo [WIDEO]

Nowy snajper uratował Lechię!

Z piekła do nieba

Druga połowa to już popis strzelecki Hiszpana, który zdobył dwie bramki z rzutów karnych. Najpierw w 53. minucie sędzia wskazał na wapno po faulu bramkarza gospodarzy - Karola Dybowskiego , a następnie w 67. minucie obrońca Chrobrego zagrywał ręką w polu karnym. Hiszpan obie "jedenastki" wykorzystał bardzo pewnie i było 4:1 dla Lechii Gdańsk.

Lechia zaczęła do głosu dochodzić po pół godzinie gry i za sprawą kapitalnego strzału z dystansu Jana Biegańskiego w 32. minucie doprowadziła do wyrównania, a tuż przed przerwą swoją obecność na boisku spuentował bramką sprzed pola karnego - nowy napastnik Luis Fernandez .

Zaczęło się dramatycznie, a skończyło bardzo dobrze.

Pod koniec doliczonego czasu Bartosz Borkowski faulował na skraju pola karnego, początkowo sędzia wskazał na rzut wolny, ale po analizie VAR szybko zmienił swoją decyzję.

Chrobry Głogów miał jeszcze jedną okazję do zmniejszenia rozmiaru porażki. Do rzutu karnego podszedł Mateusz Machaj i pewnie wykorzystał swoją szansę. To był jednak ostatni akord zagrany przez drużynę gospodarzy.

Spadkowicz z Ekstraklasy z pierwszym zwycięstwem (4:2), choć nie bez problemów na Dolnym Śląsku.