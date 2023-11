Skrót meczu FC Barcelona - Deportivo Alaves 2:1 [WIDEO] Robert Lewandowski strzelił dwa gole i sam odwrócil wynik

Bramki z meczu FC Barcelona - Deportivo Alaves

Lewandowski długo czekał na przełamanie. Jak już się udało, to został bohaterem Barcelony. W trudnym, niewdzięcznym meczu z Alaves dublet Polaka zapewnił wygraną.

Przed przerwą Lewandowski był bezbarwny, zresztą jak i cała jego drużyna. Bogiem a prawdą Alaves powinno prowadzić znacznie wyżej niż 1:0.

W drugiej połowie Barcelona za sprawą Lewandowskiego przeszła jednak do ofensywy. Polak doprowadził do wyrównania w 53 minucie. Wtedy trafił do siatki głową po dośrodkowaniu Julesa Kounde.

Decydujący o końcowym wyniku okazał się ostatni kwadrans. W polu karnym został sfaulowany Ferran Torres, więc do jedenastki podszedł Lewandowski. Uderzył mocno pod poprzeczkę, bardziej w środek niż w róg bramki. Udało się i Barcelona wygrała dzięki niemu mecz.

Ile waży to zwycięstwo? Otóż bardzo dużo. Dzięki niemu strata do Realu Madryt utrzymuje się na poziomie dwóch punktów. Prowadzi Girona, która od Dumy Katalonii uzbierała o cztery punkty więcej.