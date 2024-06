W sobotę startuje faza pucharowa Euro 2024: Niemcy, Włochy i sędzia Marciniak w rolach głównych

Włochy kontra Szwajcaria: Trudna droga obrońców tytułu

- Pierwszy krok zrobiony. Nie możemy doczekać się fazy pucharowej. Liczymy na to, że Szwajcaria jest teraz bardziej szanowana.

- Zrobiliśmy coś niezwykłego pod względem mentalności. Chłopakom należą się gratulacje, ale jednocześnie widzimy, ile jeszcze mamy do analizy i poprawy.

Włoska reprezentacja, jako obrońcy tytułu, weszła w ten turniej z wysokimi oczekiwaniami. Ich droga przez fazę grupową była jednak pełna wyzwań. Rozpoczynając od historycznie najszybszego gola straconego na mistrzostwach Europy, Squadra Azzurra pokonała Albanię 2:1, następnie uległa Hiszpanii 0:1 i zremisowała z Chorwacją 1:1, co pozwoliło im uniknąć wczesnego odpadnięcia z turnieju. Selekcjoner Włoch, Luciano Spalletti, podkreślił znaczenie mentalności zespołu:

- Dobre wyniki w pierwszej fazie turnieju są ważne, ale to te najważniejsze spotkania mogą zupełnie odmienić oblicze drużyny narodowej. Nie czuję strachu, a Szwajcaria nie boi się Włoch.

Historia meczów między tymi drużynami jest długa, ale Szwajcarzy mają za sobą tylko osiem zwycięstw nad Włochami. Mimo to, morale w szwajcarskim obozie jest wysokie, co potwierdza pomocnik Remo Freuler:

Niemcy kontra Dania: Gospodarze Euro w poszukiwaniu formy

Niemiecka reprezentacja weszła w turniej z impetem, prezentując wysoką formę w meczach z Szkocją i Węgrami. Jednakże, remis z Szwajcarią nieco ostudził entuzjazm. Selekcjoner Julian Nagelsmann podkreślił znaczenie tego spotkania jako przygotowania do dalszej części turnieju:

- To był bardzo dobry sprawdzian przed fazą pucharową i dowód na to, że potrafimy odrabiać straty. W tym zespole jest szczególne nastawienie, musimy je utrzymać, bo to może mieć wielkie znaczenie. Natura tego turnieju jest taka, że im dalej zajdziesz, tym trudniejsi są przeciwnicy.

Dania, będąca półfinalistą poprzedniej edycji ME, nie zaprezentowała się dotąd tak, jakby wielu oczekiwało. Remis z Anglią był dobrym wynikiem, ale podziały punktów ze Słowenią i Serbią były rozczarowujące. Trener Duńczyków, Kasper Hjulmand, widzi jednak w tym szansę:

- Nie jesteśmy faworytami, ale możemy to przekuć na psychologiczną przewagę, wywrzeć presję na Niemcach. Do tego meczu możemy przystąpić zupełnie rozluźnieni i pokazać wszystko, na co nas stać. PAP

Przewidywane składy na mecz Niemcy - Dania

Niemcy: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündoğan, Wirtz - Havertz.