Skrót meczu Jagiellonia Białystok - Stal Mielec 4:0 [WIDEO] Bartłomiej Wdowik show. Gole z karnego i wolnego

Bramki z meczu Jagiellonia Białystok - Stal Mielec

Jagiellonia na własnym boisku nie ma dla nikogo litości. Choć Stal przyjechała do niej bezpośrednio po wygranej z Legią w Warszawie (3:1) to w Białymstoku nie miała czego szukać - została niemiłosiernie obita.

Wynik jest konsekwencją znakomitej gry Jagi. Prowadzenie dał Kristoffer Hansen, potem jeszcze przed przerwą jedenastkę wykorzystał Bartłomiej Wdowik. Trafił z lewej nogi przy lewym słupku.

W końcówce nowy (tymczasowy) lider PKO Ekstraklasy dołożył kolejne dwie bramki. Najpierw po rykoszecie od Mateusza Matrasa podwyższył wracający po kontuzji Jesus Imaz. Aż wreszcie wisienką na torcie okazał się strzał Bartłomieja Wdowika bezpośrednio z rzutu wolnego.

Wdowik jest w rewelacyjnej formie i powołanie do reprezentacji Polski to właściwie konieczność. Wahadłowy trafił w tym sezonie osiem razy z czego czterokrotnie po wolnych, raz z rożnego i trzy razy po jedenastkach. To najskuteczniejszy Polak w stawce. Sam ma więcej goli niż cały ŁKS Łódź (siedem bramek).