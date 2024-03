Skrót meczu Radomiak Radom - Stal Mielec 2:1. Gospodarze z pierwszymi bramkami w tym roku [WIDEO]

PKO Ekstraklasa. Świetna pierwsza połowa Radomiaka. Gol piłkarza Tottenhamu

Goście przystąpili do tego meczu osłabieni brakiem dwóch zawodników - obrońcy Maksymiliana Pingota i napastnika Ilji Szkurina. Zwłaszcza absencja Białorusina okazała się dotkliwa – jest on wiceliderem klasyfikacji strzelców ekstraklasy (11 goli), a tym roku 3-krotnie pokonał bramkarza rywali. Trener gospodarzy Maciej Kędziorek mógł natomiast skorzystać już z napastnika Leonardo Rochy, który odcierpiał dyskwalifikację po czerwonej kartce otrzymanej w spotkaniu z Cracovią.

Radomiak od początku uzyskał przewagę i w 17. minucie objął prowadzenie. Dawid Abramowicz wrzucił piłkę z autu w pole karne, a tam Luka Vuskovic głową skierował ją do siatki. To było pierwsze trafienie 17-letniego Chorwata, który jest wypożyczony do Radomiaka z Tottenhamu. Ta bramka przerwała serię 287 minut radomskiego zespołu bez gola.