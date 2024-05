Skrót meczu Radomiak Radom - Widzew Łódź 1:3. RTS pokazał pazur w ostatnim spotkaniu sezonu 2023/24

Bramki z meczu Radomiak - Widzew

W pierwszej połowie miał przewagę, którą potwierdził zdobyciem gola. W 34. min strzał z bliska Leandro zdołał odbić bramkarz Widzewa, ale sytuacja pod jego bramką nie została wyjaśniona. Piłka trafiła do Jana Grzesika. Po uderzeniu tego ostatniego trafiła pod nogi Luisa Machado. Stał on tyłem do bramki i próbowali uniemożliwić mu oddanie strzału łódzki golkiper i Mato Milos. Gracz Radomiaka jednak trafił do siatki. W 54. min szybką akcję Radomiaka dobrze zakończył Machado. Sędzia jednak gola nie uznał, bo wcześniej gracz zagrał piłkę ręką.

Widzew zdołał wyrównać w 70. min, zaś trzy minuty później wyjść na prowadzenie. W obu przypadkach zdobywcy gola piłkę dostarczył Antoni Klimek. Najpierw podał niemal z linii końcowej do Frana Alvareza. Ten był niepilnowany i bez problemu skierował piłkę do bramki. Drugiego gola dla łodzian zdobył głową Jordi Sanchez. W 75. min Radomiak był bliski wyrównania, ale po "główce" Leonardo Rochy piłka odbiła się od poprzeczki. W doliczonym czasie gry, po indywidualnej akcji zwycięstwo Widzewa przypieczętował Dominik Kun. (PAP, oprac. własne)