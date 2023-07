Skrót meczu Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok 3:0. Mistrz Polski dobrze zaczyna sezon, Zwoliński wciąż bramkostrzelny! [WIDEO] Jakub Jabłoński

PKO Ekstraklasa. Mistrz Polski w poprzednim sezonie zaczyna następną kampanię najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce od efektownego zwycięstwa z Jagiellonią Białystok 3:0. Łukasz Zwoliński zaliczył kapitalne wejście do zespołu Dawida Szwargi i drugi mecz z rzędu ustrzelił dublet. Najpierw we wtorek z Florą w eliminacjach do Ligi Mistrzów, teraz podczas pierwszej kolejki Ekstraklasy.