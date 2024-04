Skrót meczu Real - Barcelona. Bramki, gole El Clasico. Bellingham przyćmił Lewandowskiego

Mecz Real - Barcelona: Skrót, bramki, najciekawsze akcje

Oba zespoły przystąpiły do El Clasico w całkowicie odmiennych nastrojach. "Królewscy" awansowali w środę do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując w rzutach karnych broniący trofeum Manchester City. Natomiast Barcelona odpadła we wtorek w ćwierćfinale, przegrywając w roli gospodarza z Paris Saint-Germain aż 1:4.

La Liga to ostatnie rozgrywki, w których drużyna ze stolicy Katalonii występuje w tym sezonie. Puchar Hiszpanii zdobył niedawno Athletic Bilbao, po finałowym zwycięstwie nad Mallorcą w rzutach karnych.

W szóstej minucie Brazylijczyk Raphinha dośrodkował z rzutu rożnego, dobrze w polu karnym zachował się duński obrońca Andreas Christensen i głową skierował piłkę do bramki.

Real ograł Barcelonę w El Clasico i zabierze jej tytuł mistrzowski!