Skrót meczu Widzew Łódź - Warta Poznań 0:1 [WIDEO] 26 strzałów na nic, wygrali goście

Najciekawsze akcje z meczu Widzew Łódź - Warta Poznań

Gospodarze przeważali, ale to piłkarze Warty okazali się skuteczniejsi . W 20. minucie po stracie piłki w środku pola, w pole karne Widzewa wbiegł Kajetan Szmyt i mimo przewagi liczebnej łodzian wyłożył piłkę Węgrowi Martinowi Eppelowi, który zdobył swojego pierwszego gola w ekstraklasie.

Mecz od początku do końca toczył się pod dyktando łodzian, jednak dopiero po kwadransie gry udało im się poważniej zagrozić bramce głęboko broniących się gości. Jako pierwszy szansę miał Imad Rondic, ale po uderzeniu głową Bośniaka piłka przeleciała nad poprzeczką. Chwilę później z błędu Dawida Szymonowicza nie skorzystał drugi napastnik Widzewa Jordi Sanchez. Hiszpan znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, lecz z interwencją zdążył Rumun Bogdan Tiru.

To była w zasadzie jedyna okazja podopiecznych Dawida Szulczka w pierwszej połowie. Do ataku rzucili się bowiem piłkarze z Łodzi i szybko mogli doprowadzić do wyrównania. W 22. minucie w dobrej sytuacji znalazł się Sanchez, a w jeszcze lepszej - po odbiciu piłki przez Jędrzeja Grobelnego - Ernest Terpiłowski i Rondic, którzy nie zdołali jednak oddać strzału.

Kolejną okazję również zmarnował Bośniak, który po zgraniu piłki przez Sancheza uderzył daleko obok słupka bramki Warty, a jego kolejne uderzenie z dalszej odległości z łatwością złapał Grobelny.

Jeszcze przed przerwą blisko wyrównania byli Dominik Kun, który golem mógł zakończyć szybki kontratak Widzewa, a także Sanchez, którego strzał głową już w doliczonym czasie pierwszej połowy minął słupek bramki gości.

Obraz gry nie zmienił się po powrocie piłkarzy na boisko. Nadal wyraźnie przeważali podopieczni trenera Daniela Myśliwca. Tym razem kilka razy przed stratą gola uchronił Wartę bramkarz. Grobelny obronił m.in. strzał po zamieszaniu w polu karnym Łotysza Andrejsa Ciganiksa oraz Terpiłowskiego z dalszej odległości. Groźnie po centrze Milosa uderzał też głową też Rondic.