Skrót meczu Wisła Płock - Chrobry Głogów 2:1 [WIDEO]. Udany debiut trenera Dariusza Żurawia. Dublet Łukasza Sekulskiego

Bramki z meczu Wisła Płock - Chrobry Głogów

Wszystkie gole obejrzeliśmy po przerwie. Wisła objęła prowadzenie, potem je straciła i na koniec odzyskała. Bohaterem trenera Żurawia okazał się Sekulski - napastnik płocczan uzbierał już dziewięć trafień i jest współliderem klasyfikacji strzelców.

Wisła po raz pierwszy trafiła do siatki z karnego. Sekulski pewnie wykorzystał jedenastkę podyktowaną po faulu na Dawidzie Kocyle.

Radość trwała krótko. Do wyrównania doprowadził po ledwie trzech minutach Gabriel Estigarribia. Brazylijski obrońca strzelił przepięknego gola głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem.

O wygranej Wisły przesądziła akcja z 67 minuty. Po dograniu z lewej flanki Sekulski podbił piłkę na nodze i uderzył ją precyzyjnie przy lewym słupku.

- Na pewno pierwsza połowa była nerwowa w naszym wykonaniu, było to widać. Niewiele się zazębiało w naszej grze, nie było płynności, popełnialiśmy sporo takich prostych błędów. W drugiej połowie gra zaczęła wyglądać inaczej. Wiadomo, że nie jest to to, czego bym oczekiwał, ale z każdym tygodniem ten zespół będzie prezentował się lepiej. Dziś najważniejsze było, żeby zdobyć 3 punkty, to się udało i z tego jestem na pewno zadowolony - stwierdził po debiucie trener Wisły Płock, Dariusz Żuraw.