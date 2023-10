Skrót meczu Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań. Oto jak Kolejorz strzelał gole [WIDEO]

Zawisza - Lech. Tak padły bramki w meczu

To było piłkarskie święto w Bydgoszczy. Zawisza po opuszczeniu ekstraklasy, a był to 2015 rok tylko incydentalnie rozgrywa takie mecze. Chętnych na bilety znalazłoby się nawet i 20 tys. osób, ale organizatorzy po konsultacjach zgłosili imprezę masową na 14 tys. Aż 4 tys. stanowili fani Kolejorza. To oni przed przerwą mieli powody do radości.

Lech na Zawiszę wystawił mocny skład. Oczywiście znaleźli się w nim nieopierzeni gracze jak Maksymilian Dziuba czy Filip Wilak, ale trzon stanowili jednak Joel Pereira, Radosław Murawski czy Kristoffer Velde. Norweg przed przerwą podwyższył wynik na 2:0.

Prowadzenie Lechowi dał jedyny napastnik, czyli Filip Szymczak. W 24 minucie po przechwycie na połowie Zawiszy wygrał pojedynek z obrońcą, po czym z okolicy czternastego metra oddał precyzyjny strzał z prawej nogi przy dłuższym słupku.