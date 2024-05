Skróty meczów 34. kolejki 2 ligi. Awans Pogoni Siedlce, spadek Lecha II Poznań i Skry Częstochowa Jacek Czaplewski

Wideo

2 liga dopłynęła do brzegu. Ostatnia czyli 34. kolejka przyniosła sporą dawkę emocji. Pogoń Siedlce rzutem na taśmę wywalczyła awans do 1 ligi i to jako mistrz. Ze szczeblem centralnym żegnają się za to Lech II Poznań, a także Skra Częstochowa. Zobaczcie wszystkie skróty meczów z niedzieli.