Pogoń Siedlce awansowała do 1 ligi. Spadek Skry Częstochowa i rezerw Lecha Poznań do 3 ligi. Kto zagra w barażach?

2 liga. Pogoń awansowała do 1 ligi jako mistrz

Multiligę można było śledzić dzięki w TVP Sport, gdzie łączono się z pięcioma stadionami w tym z Kalisza i Puław, bo właśnie tam toczyła się korespondencyjna walka o bezpośredni awans.

KKS 1925 Kalisz wysoko pokonał Skrę Częstochowa, ale to nie wystarczyło do zajęcia premiowanego miejsca - o sukces zespół Marcina Woźniaka musi jeszcze zawalczyć w dwuetapowych barażach. Najpierw podejmie w półfinale Polonię Bytom. Mecz już w najbliższą środę.

Z powrotu na zaplecze Ekstraklasy cieszy się za to Pogoń Siedlce, która wraca do 1 ligi po sześciu latach. Prowadzenie nad Wisłą dał przed przerwą Lukas Hrnciar. Słowak dostawił nogę w polu karnym do piłki dośrodkowanej z lewej flanki. Zaraz potem czyli w 35 minucie doszło do wielkiej kontrowersji, kiedy sędzia Maciej Pelka (Poznań) pokazał czerwoną kartkę jednemu z gospodarzy, Radosławowi Sewerysiowi. Pogoń dobiła Wisłę w drugiej połowie. Wynik precyzyjnym strzałem podwyższył Przemysław Misiak, a w 78 minucie ustalił Mateusz Majewski.