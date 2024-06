Jakub Moder przed meczem Polska - Austria: Odwaga jest kluczem

Jakub Moder: Skontrolować środek boiska z Austrią

Moder wrócił jeszcze myślami do niedzieli i meczu w Hamburgu. Mówił o decydującej akcji, dzięki której Holendrzy wygrali. - Na stratę drugiej bramki złożyło się kilka rzeczy: ustawienie w środku boiska, później w polu karnym obrońców. Analizowaliśmy już to wczoraj na odprawie. To detale, które musimy poprawić, by rywale tak łatwo nie dochodzili do strzałów - uważa.

Polska ma od Austrii o przeszło dobę więcej czasu na przygotowanie do drugiego meczu. Nasz rywal zagrał bowiem wczoraj dopiero o 21 z Francją. I przegrał - 0:1 po golu samobójczym. - Austriacy i tak mają sporo czasu między meczami. W klubach wielu z nich na pewno grało co trzy dni. Oczywiście my mamy więcej teraz czasu na regenerację. To ułatwia pracę trenerom. Nie szukałbym jednak w tym wielkich rzeczy - stwierdził Moder.