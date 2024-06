Transfery w Ekstraklasie - 28 czerwca: Nowi piłkarze Górnika i Widzewa, hat-trick Śląska

Transfery w Ekstraklasie - fakty i plotki z 28 czerwca

Ogłaszanie wzmocnień zaczął Widzew Łódź. Jego nowym napastnikiem został Hubert Sobol . To autor 21 bramek w drugiej lidze dla KKS Kalisz, z którym odpadł w barażach o awans. Ma 24 lata, związał się do czerwca 2026 roku.

Młodszy brat Adama Buksy zagra z kolei dla Górnika Zabrze - też w ataku. To Aleksander Buksa, 21-latek wykupiony z włoskiej Genoi. Według mediów odmówił Lechowi Poznań. - Olek nie mógł narzekać na brak ofert, ale postanowił wybrać naszą propozycję i bardzo nas to cieszy. Wie, że Górnik to dobre miejsce dla młodych zawodników. Ma też świadomość, jak wielu z nich trafiło z Roosevelta do silnych, europejskich lig. Szybko wyjechał za granicę, a dla każdego piłkarza jest to spore wyzwanie, szczególnie tak młodego. Teraz wybrał drogę rozwoju - tłumaczy dyrektor sportowy Górnika, Łukasz Milik.