"Słonecznikowy zakaz" na stadionie Valencii. Kibice posłuchają? Łuski i nasiona przyciągają szczury i uprzykrzają się okolicznym mieszkańcom

**Władze Valencii apelują do kibiców

Valencia CF poprosi fanów o ograniczenie przekąsek w tym sezonie, ponieważ stwarza to problemy dla klubu. "Los Che" poprosi fanów, którzy uczęszczają na mecze, aby nie jedli nasion słonecznika (znanych jako "pipas" w Hiszpanii), lub - jeśli mają to zrobić - aby przynieśli ze sobą torby.