Słowacja na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Stanislav Lobotka, trenerem Francesco Calzona

Kadra reprezentacji Słowacji na Euro 2024

Gwiazda reprezentacji Słowacji - Stanislav Lobotka

29-letni defensywny pomocnik to jeden z najważniejszych zawodników włoskiego SSC Napoli. W minionym sezonie rozegrał wszystkie 38 spotkań w Serie A. Co więcej, wszystkie rozpoczął w wyjściowej jedenastce i niezwykle rzadko był zmieniany. Piłkarzem drużyny z Neapolu jest od stycznia 2020 roku. W sezonie 2022/2023 był jednym z głównych architektów mistrzostwa Włoch, które neapolitańczycy odzyskali po 33 latach.

Z kolei zaledwie kilka miesięcy po wstąpieniu w ich szeregi sięgnął po Puchar Włoch. Na Półwysep Apeniński Lobotka trafił z hiszpańskiej Celty Vigo, w której występował od 2017 do 2020 roku. Karierę zaczynał w AS Trencin, a w swoim CV ma jeszcze występy dla holenderskiego Ajaxu Amsterdam (drużyna do lat 21) i duńskiego Nordsjaelland (2015-2017).

W reprezentacji Słowacji zanotował dotychczas 54 występy, zdobywając w nich cztery bramki. Zadebiutował w niej 15 listopada 2016 roku, w towarzyskim meczu z Austrią (a pierwszy mecz o punkty rozegrał 1 września 2017 roku, w eliminacjach mistrzostw świata ze Słowenią). Uczestniczył też w Euro 2020, jednak z tego turnieju nie ma zbyt dobrych wspomnień. Wystąpił wtedy zaledwie w jednym spotkaniu, i to w dodatku przegranym aż 0:5 z Hiszpanią.