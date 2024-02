Sonny Kittel odszedł z Rakowa Częstochowa. Wypożyczenie do australijskiego Western Sydney Wanderers FC

Raków Częstochowa: Sonny Kittel w Australii

To było coś kiedy ogłoszono, że Sonny Kittel zamienia HSV Hamburg na Raków Częstochowa. Piłkarz zadebiutował fantastycznie, gdy wbił bramkę Karabachowi Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów. Komentator Mateusz Borek zastanawiał się, czy nie powinien zostać sprawdzony w reprezentacji Polski.

Minęło pół roku i Kittela już w Rakowie nie ma, co jest na rękę wszystkich. Pomocnik inkasujący według "Bilda" nawet 40 tys. euro odszedł do ligi australijskiej. Kontrakt obowiązuje do końca tego sezonu. To czwarty zespół ligowej tabeli. W Australii gra tylko jeden Polak - to bramkarz Filip Kurto z Macarthur FC.

- Australia ma silną ligę, Sydney jest uważane za jedno z najpiękniejszych miast na świecie, a kibice Wanderers są znani z pasji. Moja rodzina i ja cieszymy się z tego transferu - powiedział Sonny Kittel.