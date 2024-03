Spadek Polski w rankingu UEFA! Poprawa możliwa dopiero na jesień. Legia Warszawa była ostatnim klubem, który nas reprezentował

Polska na 21. miejscu rankingu UEFA

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. W czwartek Dinamo Zabrzeb pewnie wygrało z PAOK-iem Saloniki 2:0. Obie bramki dla gospodarzy zdobył Bruno Petković. Dzięki cennemu zwycięstwu Chorwaci dopisali 0,500 pkt do krajowego rankingu i awansowali na 21. pozycję. Tym samym wyprzedzili Polskę. Są bliżej awansu do ćwierćfinału, gdzie nadal będą mogli zbierać ważne "oczka". Piłkarze Dinama walczą o to, żeby zbliżyć się do Serbii, która znajduje się na 19. miejscu, a nie ma już żadnego przedstawiciela w europejskich pucharach.

Ranking UEFA jak zwykle przeanalizował Jan Sikorski. Ekspert potwierdził, że Polska obecny sezon zakończy na 21. miejscu. Legia Warszawa była ostatnim zespołem, który reprezentował nasz kraj w europejskich pucharach. Niestety "Wojskowi" odpadli w fazie play-off z norweskim Molde. Za nami (na 27. miejscu) jest tylko Azerbejdżan, ale kraj reprezentowany przez Karabach Agdam ma zbyt dużą stratę do Polski, aby mogły nastąpić jakieś zmiany.