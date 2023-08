Spartak Trnawa - Lech Poznań ONLINE. Czy "Kolejorz" nie zawiedzie? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Spartak Trnawa - Lech Poznań ONLINE

Lech Poznań musi dopiąć sprawę awansu. Nikt w Poznaniu nie wyobraża sobie, by "Kolejorz" nie awansował do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kibicom marzy się powtórka z rozrywki, a więc ponowna bardzo udana kampania europejska. Przypomnijmy, przed rokiem drużyna Johna van den Broma dotarła aż do 1/4 finału LKE odpadając z finalistą Fiorentiną.

Ta edycja nie może być gorsza. Apetyty w Poznaniu są spore, ale trzeba wykonać jeszcze trzy kroki, by awansować do fazy grupowej. Ten pierwszy krok wydaje się łatwy: rewanż ze Spartakiem Trnawą, drużyną, którą Lech pokonał przed tygodniem w Poznaniu 2:1.

Kto będzie czekał na Lecha w IV rundzie? Jeśli rzecz jasna "Kolejorz" awansuje, to spotka się z przegranym pary APOEL - Dnipro-1, te drużyny bowiem mierzą się w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Przegrany zagra ze zwycięzcą pary Spartak - Lech o fazę grupową LKE.