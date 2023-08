Stadion w Sosnowcu z meczami Ligi Mistrzów? Raków Częstochowa na pewno rozegra na nim grupę Ligi Konferencji lub Ligi Europy

Raków na stadionie w Sosnowcu. Usłyszy Ligę Mistrzów?

Stadion w Częstochowie nie spełnia wymogów nawet Ligi Konferencji. Raków może grać na nim tylko mecze w eliminacjach. Na grupę musi się wynieść. Wybrał oddalony o 66 kilometrów obiekt ArcelorMittal Park, czyli nowy stadion pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, wchodzący w skład Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

To dla Rakowa - niestety! - nic nowego, żeby ważne mecze odbywały się poza Częstochową. Gdy awansował do ekstraklasy, musiał korzystać z gościny Bełchatowa. Potem na eliminacje Ligi Konferencji wybył do Bielska-Białej, gdzie mierzył się z dzisiejszym rywalem Pogoni Szczecin, belgijskim KAA Gent.

Mecz otwarcia stadionu w Sosnowcu odbył się pod koniec lutego. Widowisko na zapleczu ekstraklasy śledził komplet widzów. Zagłębie Sosnowiec wygrało z GKS Katowice 2:1.

Tak wygląda nowy stadion w Sosnowcu