Stadiony w budowie. Nowych obiektów doczekają się Katowice, Opole czy Nowy Sącz [GALERIA]

Stadiony w Polsce. Wkrótce otwarcie kolejnych

Boom na nowe stadiony trwa właściwie od przyznania Polsce organizacji Euro 2012. Od tamtego czasu powstało wiele perełek, ale i mniejszych obiektów, skrojonych pod potrzeby danego klubu. Dla przykładu Widzew Łódź praktycznie co mecz, bez względu na wyniki czy atrakcyjność rywala, ma komplet widzów.

Praktycznie co roku w Polsce następuje otwarcie nowych stadionów. W lutym odbył się pierwszy mecz w Sosnowcu. W sierpniu oddano dwie trybuny przy Struga w Radomiu, z kolei we wrześniu w Płocku do dyspozycji były już wszystkie miejsca. Kameralnego obiektu dorobiła się również drugoligowa Polonia Bytom. A to przecież nie koniec.

