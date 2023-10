Studio do meczu Wyspy Owcze - Polska na oświetlonym PGE Narodowym. "Nie ponieśliśmy żadnych dodatkowych kosztów"

Studio na PGE Narodowym nie kosztowało ani złotówki - zapewnia TVP

Wbrew przypuszczeniom internautów gospodarz meczowego studia, czyli PGE Narodowy nie poniósł z tego faktu żadnych dodatkowych kosztów. W tym samym momencie trwało bowiem przygotowanie obiektu do niedzielnego meczu Polski z Mołdawią.

Niuanse niezorientowanym w sprawie wyjaśnił na portalu X (dawniej Twitter) prezes PGE Narodowego, Włodzimierz Dola: - Wczoraj nie było to pełne światło meczowe. Światło ostatnio zapalone jest codziennie do mniej więcej godz. 23, ze względu na przygotowanie do meczu, w tym murawy. Nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zespół PGE Narodowy jest otwarty na współpracę z mediami. TVP Sport zwróciło się z prośba o zorganizowanie studia, a że nie kolidowało to z innymi pracami zgodziliśmy się na to - czytamy w oświadczeniu.