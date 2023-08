Świetny początek Sebastiana Szymańskiego w nowym klubie. Czy reprezentant Polski niedługo znowu zaliczy transfer?

Sebastian Szymański bawi się w tureckim zespole

Sebastian Szymański od samego początku tureckiej przygody błyszczy. Polak już w debiucie zdołał strzelił bramkę. Do tej pory 24-latek wystąpił w sześciu meczach Fenerbahce. Tylko w jednym z nich nie brał udziału przy bramkach swojego zespołu. Mowa o starciu z Zimbru Kiszyniów, kiedy Sebastian zagrał tylko 25 minut. Do tej pory reprezentant Biało-Czerwonych ma na swoim koncie trzy bramki i trzy asysty w sześciu meczach.

Sebastian Szymański w barwach Fenerbahce:

Zimbru: 90 minut, 1 bramka

Zimbru: 25 minut

Maribor: 44 minuty, 2 asysty

Gaziantep: 68 minut, 1 asysta

Maribor: 90 minut, 1 bramka

Samsunspor: 5 minut, 1 bramka

Dobra forma Szymańskiego może być niezwykle cenna dla Fernando Santosa, który zmaga się z jednym z największych kryzysów w swojej trenerskiej karierze. Piotr Zieliński to świetny piłkarz, ale od wielu lat czekamy aż zacznie brać ciężar na swoje barki. Może pora zmienić oczekiwania i przekazać pałeczkę Szymańskiemu? Wbrew pozorom, liga turecka nie zamyka drzwi do większej kariery. Udowodnił do Tomasz Ćwiąkała w swoim filmie. Dziennikarz wynotował zawodników, dla których Turcja była tylko trampoliną. Na wyobraźnię działa szczególnie koreański piłkarz Kim, który najpierw trafił do Napoli, a w obecnym okienku do Bayernu Monachium.